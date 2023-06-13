Babnet

القبض على مجموعة من عملة الشحن بمطار تونس قرطاج متلبسين بسرقة حقائب المسافرين

Publié le Mardi 13 Juin 2023 - 08:47 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تمكن أعوان مصلحة الأبحاث العدلية بمطار تونس قرطاج أول أمس ، واثر نصبهم لكمين محكم من الإطاحة بمجموعة من عملة الشحن التابعين لإحدى شركات المناولة بالمطار متلبسين بسرقة عدة حقائب تابعة للمسافرين .

وبالتحري معهم اكدوا انهم عمدوا إلى ارتكاب سلسلة من السرقات من داخل ساحة إيواء الطائرات، وبالتنسيق مع النيابة العمومية واستصدار الأذون القانونية اللازمة وبتفتيش محلات سكنى المظنون فيهم أمكن حجز 4 قوارير عطر، و4 بدلات رياضية فخمة،و3 نظارات شمسية وساعة يدوية باهظة الثمن، وجمازة فخمة، و 7 هواتف جوالة، و كاميرا تصوير ومبلغ مالي من العملة الليبية قدره 1756 دينار ليبي.
أخبار ذات صلة:
موظف بالخطوط التونسية يختلس 1400 أورو من حقيبة مسافر

...

باستشارة النيابة العمومية أذنت بفتح 05 محاضر بحث من أجل "السرقة باستغلال خصائص الوظيف" وبالاحتفاظ ب6 عملة شحن، وتم إيداع 5 منهم بالسجن وتقديم 3 آخرين على أنظارها ومواصلة الأبحاث.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268222


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 13 جوان 2023 | 24 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:30 19:41 16:10 12:26 05:00 03:08
Babnet
27°
 Babnet32° Babnet % 54 :الرطــوبة
تونــس Babnet24°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2426°-2229°-2130°-2130°-22
  • Avoirs en devises
    21428,3

  • (12 juin)
  • Jours d'importation
    92
  •              1 € = 3,34821 DT        1$ =3,11105 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 juin)   572,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*