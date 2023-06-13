القبض على مجموعة من عملة الشحن بمطار تونس قرطاج متلبسين بسرقة حقائب المسافرين

وبالتحري معهم اكدوا انهم عمدوا إلى ارتكاب سلسلة من السرقات من داخل ساحة إيواء الطائرات، وبالتنسيق مع النيابة العمومية واستصدار الأذون القانونية اللازمة وبتفتيش محلات سكنى المظنون فيهم أمكن حجز 4 قوارير عطر، و4 بدلات رياضية فخمة،و3 نظارات شمسية وساعة يدوية باهظة الثمن، وجمازة فخمة، و 7 هواتف جوالة، و كاميرا تصوير ومبلغ مالي من العملة الليبية قدره 1756 دينار ليبي.