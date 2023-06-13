القبض على مجموعة من عملة الشحن بمطار تونس قرطاج متلبسين بسرقة حقائب المسافرين

تمكن أعوان مصلحة الأبحاث العدلية بمطار تونس قرطاج أول أمس ، واثر نصبهم لكمين محكم من الإطاحة بمجموعة من عملة الشحن التابعين لإحدى شركات المناولة بالمطار متلبسين بسرقة عدة حقائب تابعة للمسافرين .
وبالتحري معهم اكدوا انهم عمدوا إلى ارتكاب سلسلة من السرقات من داخل ساحة إيواء الطائرات، وبالتنسيق مع النيابة العمومية واستصدار الأذون القانونية اللازمة وبتفتيش محلات سكنى المظنون فيهم أمكن حجز 4 قوارير عطر، و4 بدلات رياضية فخمة،و3 نظارات شمسية وساعة يدوية باهظة الثمن، وجمازة فخمة، و 7 هواتف جوالة، و كاميرا تصوير ومبلغ مالي من العملة الليبية قدره 1756 دينار ليبي.
وبالتحري معهم اكدوا انهم عمدوا إلى ارتكاب سلسلة من السرقات من داخل ساحة إيواء الطائرات، وبالتنسيق مع النيابة العمومية واستصدار الأذون القانونية اللازمة وبتفتيش محلات سكنى المظنون فيهم أمكن حجز 4 قوارير عطر، و4 بدلات رياضية فخمة،و3 نظارات شمسية وساعة يدوية باهظة الثمن، وجمازة فخمة، و 7 هواتف جوالة، و كاميرا تصوير ومبلغ مالي من العملة الليبية قدره 1756 دينار ليبي.
باستشارة النيابة العمومية أذنت بفتح 05 محاضر بحث من أجل "السرقة باستغلال خصائص الوظيف" وبالاحتفاظ ب6 عملة شحن، وتم إيداع 5 منهم بالسجن وتقديم 3 آخرين على أنظارها ومواصلة الأبحاث.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 268222