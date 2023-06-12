تعرض أطفال قصر مودعين بمركز رعاية للاستغلال الجنسي والدعارة

باب نات -

أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد في تصريح لباب نات انه تم الاحتفاظ ب3 اشخاص و ادراج شخصين اخرين بالتفتيش على خلفية شكاية مقدمة من قبل الهيئة الوطنية للاتجار بالاشخاص، مفادها تعرض اطفال قصر من جنس الاناث مودعين باحد مراكز الرعاية بسيدي بوزيد الى الاستغلال الجنسي و الدعارة واستعمال مواد مخدرة .





وكشف المساعد الاول لوكيل الجمهورية ،اته تم تعهيد فرقة مكافحة الاتجار بالاشخاص التابعة للادراة الفرعية للوقاية الاجتماعية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالموضوع و باحالة الملف على النيابة العمومية تم فتح بحث تحقيقي ضدهم من اجل الاتجار بالاطفال بالاستغلال الجنسي و باستعمال مواد مخدرة و في اطار وفاق و استهلاك مواد مخدرة في غير الاحوال المسموح بها قانونا و الاغتصاب .



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