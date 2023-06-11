'التونيسار': طائرة مستأجرة تقطع رحلتها لدوسلدورف وتعود بسبب عطب فنّي

أفادت الخطوط التونسية بأنّ عطبا فنيا طرأ على الطائرة المستأجرة من شركة طيران أوروبية ايرباص 320 في رحلتها من تونس إلى دوسلدورف ، ممّا اضطر قائد الطائرة إلى العودة إلى مطار تونس قرطاج بعد إقلاعها لإخضاعها للفحص الفنّي.
وقد تمّ إعادة برمجة الرحلة انطلاقا من تونس على الساعة 2:20 فجرا مراعاة لتوقيت فتح مطار دوسلدورف.
وقد تمّ إعادة برمجة الرحلة انطلاقا من تونس على الساعة 2:20 فجرا مراعاة لتوقيت فتح مطار دوسلدورف.
هذا وقد تقديم الإحاطة اللازمة بين إقامة وإعاشة بمسافري الرحلة وإيوائهم بالنزل.
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