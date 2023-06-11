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'التونيسار': طائرة مستأجرة تقطع رحلتها لدوسلدورف وتعود بسبب عطب فنّي

Publié le Dimanche 11 Juin 2023 - 20:19 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أفادت الخطوط التونسية بأنّ عطبا فنيا طرأ على الطائرة المستأجرة من شركة طيران أوروبية ايرباص 320 في رحلتها من تونس إلى دوسلدورف ، ممّا اضطر قائد الطائرة إلى العودة إلى مطار تونس قرطاج بعد إقلاعها لإخضاعها للفحص الفنّي.

وقد تمّ إعادة برمجة الرحلة انطلاقا من تونس على الساعة 2:20 فجرا مراعاة لتوقيت فتح مطار دوسلدورف.

...

هذا وقد تقديم الإحاطة اللازمة بين إقامة وإعاشة بمسافري الرحلة وإيوائهم بالنزل.



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