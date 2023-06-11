تاياني: تونس بحاجة إلى مساعدة في إطار نهج براغماتي لا أيديولوجي

وسيتحدث مع كليهما عن ضرورة التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن من أجل دعم اقتصادي "تدريجي" للدولة التونسية مؤكدا أن حل مشكل الهجرة غير النظامية ممكن "فقط مع استقرار بلدان مغادرة المهاجرين ".وقال "أمام مشهد صور الجثث المهجورة ومجهولة الهوية، فكرت في المبدأ العالمي لا المسيحي فحسب، والذي ينص على حق الجميع في الدفن بشكل لائق" منتقدا بأنها "صور مروعة تعكس خطورة مشكلة الهجرة".وبحسب تاياني، "احترام الحقوق وفي هذه الحالة للموتى وعائلاتهم، يمر حتماً عبر تحسين ظروف بلدان المغادرة".وأضاف" ولسوء الحظ، في دولة ليس لديها مستشفى ومرافق استقبال مناسبة، كلما زادت عمليات النزوح، ارتفعت معها مخاطر الموت في البحر ووقوع مثل هذه المشاهد اللاإنسانية".شدد تاياني على الحاجة " إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية في تونس بشكل فوري " مشيرا "لقد عملنا منذ شهور من أجل الاستقرار الاقتصادي في تونس، إذ خصص التعاون الإيطالي 100 مليون يور واليابان 76 وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي على وشك التدخل أيضًا".وأعرب عن آمله " أن يدرك صندوق النقد الدولي أن هناك حاجة إلى دعم براغماتي وليس أيديولوجي لهذه المسألة، وأن ينطلق في صرف التمويل مقابل إطلاق برنامج الإصلاحات، أي ضمان تمويل على أقساط".وقال إنه "يتفهم بأنه من الصعب على الحكومة التونسية قبول مطلب رفع الدعم عن الخبز خشية خطر أن يتفاقم الفقر".وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، تحادث اليوم الأحد بقصر قرطاج، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي، مارك روته.وقد جرى هذا اللقاء، بالخصوص، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومن ممثّلي الإتحاد الأوروبي.وتعد زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية، الثانية لتونس خلال أسبوع، بعد أن أدت زيارة عمل يوم 6 جوان الجاري، التقت خلالها رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة.يُذكر أن إيطاليا تعمل على حث الإتحاد الأوروبي والمانحين الدوليين، على دعم تونس، خاصة في ظل تفاقم أزمة الهجرة غير النظامية نحو الضفة الشمالية للمتوسط.