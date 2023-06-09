فظيع في صفاقس: مندوب حماية الطفولة يتعهّد بجريمة تحرّش معلّم ب16 تلميذ وعدد من الأولياء يتراجعون خوفا على أعداد أبنائهم وأيضا خوفا من الوصم الاجتماعي لأبنائهم

أكّد الجمعة 9 جوان، رئيس جمعية براءة للطفولة المهددة حسام شقرون أن مندوب حماية الطفولة تعهّد بملف يتعلق بشبهة تحرّش معلّم ب 16 تلميذ في السنتين الرابعة والخامسة من التعليم الابتدائي.
وأوضح حسام شقرون في مداخلة على اذاعة ديوان أف أم أن اول الاسبوع الجاري اتصل أحد الاولياء بالجمعية وأعلمها بتفاصيل القضية ومختلف المعطيات المتعلقة بهذه الجريمة الفظيعة.
وأوضح حسام شقرون في مداخلة على اذاعة ديوان أف أم أن اول الاسبوع الجاري اتصل أحد الاولياء بالجمعية وأعلمها بتفاصيل القضية ومختلف المعطيات المتعلقة بهذه الجريمة الفظيعة.
وأشار حسام شقرون الي أنه ربما هناك محاولات لتحويل وجهة القضية لمصلحة المعلم من خلال انسحاب عدد من الاولياء من القضية خوفا على أعداد أبنائهم وأيضا خوفا من الوصم الاجتماعي لأبنائهم.
ونبّه حسام شقرون الي انه رغم الاثباتات والادلة التي تدين المعلم فإنه يتم التحقيق معه بحالة سراح مشيرا في المقابل الي ان المندوبية الجهوية للتربية قررت ايقافه عن العمل في انتظار نتائج التحقيق.
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