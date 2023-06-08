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فون دير لاين تزور تونس الأحد المقبل برفقة ميلوني

Publié le Jeudi 08 Juin 2023 - 12:11 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى تونس الأحد المقبل، برفقة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ، إريك مامير خلال المؤتمر الصحفي اليومي في بروكسل، حيث قال إن "الزعماء الثلاثة سيلتقون الرئيس التونسي قيس سعيد"

...

وأوضح أن "المحادثات سوف تتناول العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتونس. وستكون اتفاقية التعاون في الاقتصاد وتوفير الطاقة والهجرة في قلب المناقشات".


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