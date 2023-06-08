حمام الأنف: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدرات وحجز سياراتين ومبالغ مالية

تمكنت يوم 06 جوان 2023 دورية تابعة لالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببنعروس من ضبط نفران أحدهما أجنبي الجنسية على متن سيارة وحجز لديهما 05 صفائح من مخدر القنب الهندي ومبلغا ماليا من العملة التونسية،

كما تم مداهمة مقرات سكناهما وحجز 400 قرص مخدر وسيارة وأكثر من 10 ألاف دينار عملة تونسيّة متأتية من الترويج.

باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهما .