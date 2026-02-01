دعت، اليوم الأحد، إلىوما تمثله منودعت المنظمة، في، إلىوتعزيزكما أوصت بـموجهة إلى، معوأكدت المنظمة أن، محذّرة من أنوأفادت بأنتؤكدداخلأساسا.كما أظهرتأنتُصنّف ضمن، وأنمعقياسا بقدرتهم المادية، وفق المنظمة.وتعكس هذه الأرقام، من بينها، فضلا عنقد تدفع بالشباب إلىوأضافتأنيشكل، تُستغل عبر، بما يفتح الباب أماموأوضحت أنيخضع إلىبمقتضى(ومنهاوالنصوص اللاحقة)، بما يعني أنوأشارت إلى أنأوجد، فانتشرتمستفيدة منوأكدت أنتتجه نحو، خاصة، عبرمنهاوكانقد تقدموا، خلال، بـيهدف إلىالمتعلق بـويتعلق المقترح بـ، لا سيما في، الذي شهدفي السنوات الأخيرة عبر