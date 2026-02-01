كأس الكنفدرالية الافريقية : اتحاد الجزائر يتعادل مع نادي جوليبا المالي و يخطو خطوة حاسمة نحو التأهل
فرض اتحاد الجزائر التعادل على نادي جوليبا المالي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بالعاصمة المالية باماكو، لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى ضمن مرحلة المجموعات لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
وبهذه النتيجة، حافظ اتحاد الجزائر، الذي لم يتعرض لأي هزيمة إلى حدّ الآن، على صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ليخطو بذلك خطوة حاسمة نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي، متقدّمًا على أولمبيك آسفي المغربي (6 نقاط) وسان بيدرو الإيفواري (3 نقاط)، في حين يقبع نادي جوليبا المالي في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.
وتُجرى المباراة الثانية ضمن المجموعة الأولى مساء اليوم الأحد، بين أولمبيك آسفي المغربي وسان بيدرو الإيفواري.
وفي إطار الجولة القادمة المقررة يوم 8 فيفري الجاري، يتحوّل اتحاد الجزائر إلى كوت ديفوار لمواجهة نادي سان بيدرو.
