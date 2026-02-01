Babnet   Latest update 21:18 Tunis

كأس الكنفدرالية الافريقية : اتحاد الجزائر يتعادل مع نادي جوليبا المالي و يخطو خطوة حاسمة نحو التأهل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697fa17b303676.05958111_higoejknqfmpl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Février 2026 - 19:54 قراءة: 0 د, 37 ث
      
فرض اتحاد الجزائر التعادل على نادي جوليبا المالي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بالعاصمة المالية باماكو، لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى ضمن مرحلة المجموعات لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، حافظ اتحاد الجزائر، الذي لم يتعرض لأي هزيمة إلى حدّ الآن، على صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ليخطو بذلك خطوة حاسمة نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي، متقدّمًا على أولمبيك آسفي المغربي (6 نقاط) وسان بيدرو الإيفواري (3 نقاط)، في حين يقبع نادي جوليبا المالي في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.


وتُجرى المباراة الثانية ضمن المجموعة الأولى مساء اليوم الأحد، بين أولمبيك آسفي المغربي وسان بيدرو الإيفواري.


وفي إطار الجولة القادمة المقررة يوم 8 فيفري الجاري، يتحوّل اتحاد الجزائر إلى كوت ديفوار لمواجهة نادي سان بيدرو.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322998

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 01 فيفري 2026 | 13 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:15
17:47
15:22
12:40
07:22
05:53
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet15°
13° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-11
19°-8
18°-11
17°-8
16°-13
  • Avoirs en devises 25315,2
  • (30/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38188 DT
  • (30/01)
  • 1 $ = 2,83672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/01)     1821,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/01)   27254 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>

1