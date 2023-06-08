صفاقس.. جريمة قتل فظيعة ضحيتها عائلة بأكملها ذبحا

جدّت ليلة أمس جريمة قتل فظيعة بمنطقة حي الحبيب شمال صفاقس ذهبت ضحيتها عائلة تتكون من الاب والام وابنتهما الصغيرة حيث تعرّضوا للطعن بالة حادة … وفق ما نشره موقع journalistesfaxien...

وأذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 بنقل جثث الضحايا الى قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس للتشريح، فيما انطلقت الأبحاث القضائية للوقوف على أسباب الجريمة وملابساتها.