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صفاقس.. جريمة قتل فظيعة ضحيتها عائلة بأكملها ذبحا

Publié le Jeudi 08 Juin 2023 - 07:41 قراءة: 0 د, 18 ث
      
جدّت ليلة أمس جريمة قتل فظيعة بمنطقة حي الحبيب شمال صفاقس ذهبت ضحيتها عائلة تتكون من الاب والام وابنتهما الصغيرة حيث تعرّضوا للطعن بالة حادة … وفق ما نشره موقع journalistesfaxien...
وأذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 بنقل جثث الضحايا الى قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس للتشريح، فيما انطلقت الأبحاث القضائية للوقوف على أسباب الجريمة وملابساتها.


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