الستاغ تنفي الزيادة في تعريفتي الكهرباء والغاز

نفى مدير الاتصال والتعاون الدولي في الشركة التونسية للكهرباء والغاز ''الستاغ'' منير الغابري، ما يروج من أخبار حول إقرار زيادة في تعريفتي الكهرباء والغاز.



وصرح منير الغابري، خلال مداخلة في ماتينال اذاعة شمس "لا توجد زيادات بالمرة، أي زيادة يقع إقرارها يتم الإعلان عنها" وفق تعبيره.





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