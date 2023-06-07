الستاغ تنفي الزيادة في تعريفتي الكهرباء والغاز

نفى مدير الاتصال والتعاون الدولي في الشركة التونسية للكهرباء والغاز ''الستاغ'' منير الغابري، ما يروج من أخبار حول إقرار زيادة في تعريفتي الكهرباء والغاز.
وصرح منير الغابري، خلال مداخلة في ماتينال اذاعة شمس "لا توجد زيادات بالمرة، أي زيادة يقع إقرارها يتم الإعلان عنها" وفق تعبيره.
وصرح منير الغابري، خلال مداخلة في ماتينال اذاعة شمس "لا توجد زيادات بالمرة، أي زيادة يقع إقرارها يتم الإعلان عنها" وفق تعبيره.
وذكّر المسؤول بالستاغ، بأن آخر زيادة تم إقرارها في تعريفتي الكهرباء والغاز كانت بتاريخ 01 ماي 2022 ودعا المواطنين إلى التثبت من معدل استهلاكهم.
وبخصوص ما يتداول حول اعتزام الجزائر الترفيع في أسعار الغاز، قال إلى الآن لا توجد أي معلومة ثابتة حول نية الجزائر في الترفيع في الغاز بالنسبة لتونس.
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