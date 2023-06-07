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احمد ونيس: زيارة ميلوني لتونس هو مؤشر على قرب توقيع اتفاق مع صندوق النقد

Publié le Mercredi 07 Juin 2023 - 13:47 قراءة: 0 د, 34 ث
      
قال وزير الخارجية الاسبق احمد ونيس في مداخلة عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" ان زيارة رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني الى تونس ستؤدي الى توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
واضاف " منح تونس تمويل بنحو 700 مليون اورو هو بداية جيدة للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي وهو تمويل قدر بنحو 1.9 مليار دولار.
وتابع " ايطاليا قادرة على التعاون مع تونس في مجال الطاقة بالشراكة كذلك من الجارة الجزائر".
وشدد احمد ونيس ان التعاون الايطالي التونسي قادر على دفع الجانب الاوروبي الى دعم الشراكة الاقتصادية مع تونس مضيفا " التنسيق الاقتصادي سيستمر".
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