شارك في الهجوم الارهابي على بنك بالقصرين وعملية قتل المواطن خالد الغزلاني: الإعدام مرتين للقيادي باجناد الخلافة الإرهابية أسامة الخزري

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد استنطاق القيادي بكتيبة اجندا الخلافة أسامة الخزري على خلفية تورطه في الهجوم الارهابي على بنك بالقصرين رفقة بقية عناصر الكتيبة المذكورة وسرقة 100 الف دينار خلال سنة 2018٫ وايضا مشاركته رفقة بقية الإرهابيين في قتل المواطن خالد الغزلاني خلال شهر ديسمبر 2018 بعد اطلاق النار عليه امام منزله بالحكم عليه بالاعدام مرتين.



كما قضت المحكمة أيضا باصدار احكام ترواحت بين العامين و10 سنوات سجنا في حق أشخاص قدموا الدعم اللوجستي والمؤونة للارهابي أسامة الخزري وبقية عناصر كتيبة اجناد الخلافة الإرهابية.

