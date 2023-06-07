مجدي الكرباعي: " الصحافة الايطالية غاضبة من ميلوني بسبب الغائها مؤتمر صحفي في تونس"

قال النائب السابق مجدي الكرباعي في مداخلة عبر أمواج إذاعة "كاب اف ام" ان الصحافة الايطالية أظهرت غضبا كبيرا تجاه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بسبب عدم قيامها بمؤتمر صحفي في مقر إقامة سفير ايطاليا بتونس.

وأضاف " الصحافة الايطالية تعتبر ان ميلوني تسعى لمد يد العون الى حكومة وسلطة تجاوزت الديمقراطية".

وشدد على ان زعماء المعارضة في ايطاليا يرفضون توجهات ميلوني لمد يد العون الى تونس".

وقال الكرباعي ان زيارة ميلوني الى تونس جاءت بالتزامن مع انتحار تونسي في السجون الايطالية.



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