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المحكمة تصدر احكاما قضائية في ملف قضية الماديسون

Publié le Mercredi 07 Juin 2023 - 10:41 قراءة: 0 د, 30 ث
      
اصدرت ليلة أمس الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكما ب20 سنة سجنا في حق حارس ملهي ليلي تورط في قتل الشاب ادم بوليفة بالماديسون بالعاصمة خلال نشوب خلاف أثناء الإحتفال بعيد ميلاده، في حين قضت المحكمة باصدار احكام بين عام و5 سنوات سجنا في حق 6 متهمين محالين بحالة سراح .


وتعود وقائع القضية إلى سنة 2019 خلال شهر نوفمبر، حيث توفي الشاب آدم بوليفة داخل نزل “الماديسون” بشارع محمد الخامس إثر خلاف مع عاملين بالنزل، ممّا أدّى إلى سقوطه بالمصعد ووفاته على عين المكان.
...


وتمّ إيقاف سبعة عاملين بالنزل، قبل أن تفرج دائرة الاتّهام عن ستّة منهم لاحقا.


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