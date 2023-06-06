الصحفي بالإذاعة التونسية نبيل بن زكري في ذمة الله

فقدت الساحة الإعلامية، مساء يوم الثلاثاء، الصحفي بالإذاعة التونسية نبيل بن زكري الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.



ونشر المكلّف بالإعلام بالإذاعة الوطنية الياس الجراية، تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكّد فيها خبر وفاة نبيل بن زكري.





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