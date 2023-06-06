الصحفي بالإذاعة التونسية نبيل بن زكري في ذمة الله

فقدت الساحة الإعلامية، مساء يوم الثلاثاء، الصحفي بالإذاعة التونسية نبيل بن زكري الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.
ونشر المكلّف بالإعلام بالإذاعة الوطنية الياس الجراية، تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكّد فيها خبر وفاة نبيل بن زكري.
ونشر المكلّف بالإعلام بالإذاعة الوطنية الياس الجراية، تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكّد فيها خبر وفاة نبيل بن زكري.
وقال: "الله أكبر وانا لله وانا اليه راجعون.. أخي وصديقي الغالي نبيل بن زكري في ذمة الله.. ربي يصبرنا على فراقك بلبل الإذاعة التونسية".
ونعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام، في بلاغين منفصلين، فقيد الساحة الإعلامية نبيل بن زكري، الملقّب بـ "بلبل الإذاعة الوطنية".
وأفادت النقابة في نصّ النعي بأنّ فقيد الساحة الإعلامية الملقّب بلبل الإذاعة عرف بدماثة الأخلاق والجدية في العمل، متقدّمة بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى كافة الأسرة الصحفية وإلى عائلته.
من جهتها، تقدّمت الجامعة العامة للإعلام بأصدق عبارات التعازي إلى زوجة الفقيد ولكافة أفراد العائلة ولكل الإعلاميين، راجية من الله أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
وكان نبيل بن زكري قد تعرّض إلى أزمة صحّية تمّ على إثرها نقله إلى مستشفى الرابطة ومنه إلى المعهد الوطني المنجي بن حميدة لأمراض الأعصاب.
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته ورزق أهلة وذويه جميل الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"
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