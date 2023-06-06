بعد 10 سنوات قضية يسر للتنمية... القطب المالي يصدر حكمه على عادل الدريدي وكاتبه وكاتبته

وباستنطاق عادل الدريدي اكد للمحكمة انه فتح الشركة المذكورة وفق ما يقتضيه القانون والاجراءات المعمول بها موضحا انه تحصل على ترخيص في الغرض وان نشاطه كان مرخص فيه ويخضع للرقابة ،موضحا ان لوبي بنكي كاد له تلك المكيدة نظرا لاقبال عدة حرفاء على شركته لتوظيف الاموال ،مؤكدا ان بعض حرفاء البنوك سحبوا اموالهم واودعوها بشركته لتوظيفها والحصول على الفائدة التى كانت بدورها تخضع لشروط واجراءات معمول بها.