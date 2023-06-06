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10 سنوات سجنا وخطية بنصف مليون د لموظف بمطار تونس قرطاج وصاحب قاعة رياضة

Publié le Mardi 06 Juin 2023 - 09:27 قراءة: 0 د, 20 ث
      
قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 10 سنوات وخطية بحوالي نصف مليون د في حق موظف بمطار تونس قرطاج وصاحب قاعة رياضة، وذلك على خلفية تورطهما في تهريب كميات من الكوكايين من الخارج الى تونس...

وكشفت الأبحاث ان الموظف بالمطار كان يستغل شبكة علاقاته بالعاملين بالمطار ويمكن المتهم الرئيسي من تمرير اغراضه التى كان يخفي بداخلها كميات الكوكايين دون تفتيشها وعرضها على جهاز السكانير...


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