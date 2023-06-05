المكلف العام بنزعات الدولة يطلب تعويضا باكثر من 6 مليون د في ملف الحصول على قروض بدون ضمانات مالية

باشرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة النظر في ملف قضية تعلقت بارتكاب تجاوزات مالية وادارية والحصول على قروض بدون ضمانات مالية شملت الأبحاث فيها زوج شقيقة ليلى الطرابلسي.



وقد حضر المكلف العام بنزعات الدولة محمد الوسلاتي في حق الدولة التونسية وطلب تعويضات مالية فاقت 6 مليون د.





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وطلب محامي المتهم مزيد التاخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة سبتمبر المقبل .

