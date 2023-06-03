وزارة النقل... توقعات بزيادة عدد المسافرين جوا عبر رحلات الخطوط التونسية والطيران الجديد

توقعت وزارة النقل زيادة في عدد المسافرين عبر رحلات الخطوط التونسية و"الطيران الجديد" خلال الأشهر المقبلة، إضافة إلى زيادة بحوالي 12 في المائة في حركة الطيران خلال الفترة من أفريل الماضي الى موفى أكتوبر المقبل في كافة المطارات.



وذكرت الوزارة، في بلاغ نشرته ليلة السبت، أنها عقدت سلسة من الإجتماعات التحضيرية استعدادا للموسم الصيفي والسياحي ولعودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن عبر الجو، وذلك من باب "الحرص على تأمين أفضل الظروف" لتلك الرحلات.





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ووفق إحصائيات الوزارة وتوقعاتها، سيبلغ عدد المسافرين عبر الخطوط التونسية خلال الفترة الممتدة من غرة جوان الحالي إلى غاية 30سبتمبر المقبل حوالي مليون مسافر، أي بزيادة مقدرة بـ18 % مقارنة بسنة 2022 وهو ما يعادل 176 ألف مقعد إضافي، مشيرة الى انه سيتم للغرض تخصيص أسطول يتكوّن من 15 طائرة.

وتتوقع الوزارة أن يبلغ عدد المسافرين عبر رحلات شركة "الطيران الجديد" حوالي 1،6 مليون مسافر، أي بزيادة تقدر بـ47 % مقارنة بسنة 2022 وهو ما يعادل 500 ألف مسافر إضافي. وسيتم تخصيص أسطول يتكوّن من 13 طائرة مع تعزيز الأسطول بثلاث طائرات إضافية مقارنة بالسنة الفارطة.



ولاحظت الوزارة أن الناقلة الوطنية (الخطوط التونسية) اتخذت جملة من الإجراءات الاستثنائية لتيسير عودة التونسيين المقيمين بالخارج خلال صائفة 2023 عبر إطلاق عرض ترويجي خاص بالجالية بصيغة الاقتناء المبكر يتمثل في تخفيض يصل الى 30% على التعريفة الأكثر طلبا .



ومن الإجراءات أيضا، منح التونسيين المقيمين بالخارج قطعتي أمتعة بمجموع وزن 32 كغ عوضا عن قطعة ذات 23 كغ للمسافر العادي وتمكين المسافرين التونسيين المقيمين بالخارج من قطعة أمتعة ذات 10 كغ بقمرة الطائرة عوضا عن قطعة ذات 8 كيلوغرامات.



من جهته، يتوقع ديوان الطيران المدني والمطارات، حسب بلاغ الوزارة، أن يرتفع العدد الجملي لحركة الطائرات خلال الفترة الممتدة بين غرة أفريل و30 أكتوبر 2023 من 42 ألفا و417 حركة إقلاع أو هبوط بعنوان سنة 2022 إلى 47 ألفا و461 حركة إقلاع أو هبوط بعنوان سنة 2023، أي بزيادة تقدّر بـ 12 %



وجرى اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية على مستوى المطارات تمثلت بالخصوص في الحد من دخول المرافقين إلى منطقة تسجيل المسافرين للرحلات الدولية، وذلك في إطار تخفيف الضغط على المحطة الجويّة بمطار تونس قرطاج.



ومن بين الاجراءات ايضا نقل بعض الرحلات الدولية إلى المحطة 2 لمطار تونس قرطاج قصد تخفيف الضغط على المحطة الرئيسية، وحسن التصرف في الموارد البشرية وتوزيعها المحكم حسب حاجيات الخدمات بصفة متوازنة لإنجاح الموسم الصيفي وموسم الحج 2023.