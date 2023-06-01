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معز حديدان: مخاوف من سحب مودعين أموالهم بالعملة الصعبة اذا خفضت فيتش من تصنيفنا

Publié le Jeudi 01 Juin 2023 - 08:20 قراءة: 0 د, 27 ث
      
قال الخبير الاقتصادي معز حديدان في مداخلة على قناة التاسعة انه يتخوف من ان تقوم وكالة فيتش رايتنغ بتخفيض تصنيف تونس الائتماني ما سيؤدي بالمودعين الى سحب اموالهم بالعملة الصعبة وتحويلها الى بلدان اخرى وهو ما سيخلق حالة من الارباك في القطاع المالي في البلاد.
وأضاف " لا يمكن مواجهة الازمة الحالية والمصاعب الاقتصادية من غير اتخاذ اجراءات جريئة وخوصصة بعض المؤسسات خاصة ميناء رادس".
وتابع " في النهاية يجب توزيع تكاليف الاصلاحات المطلوبة للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية".


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