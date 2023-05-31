نبيل عمار لفرانس 24: تونس لن تكون حارس أوروبا في البحر الابيض المتوسط

قال الاربعاء 31 ماي، وزير الخارجية نبيل عمار ان تونس لن تكون حارس أوروبا في البحر الابيض المتوسط او جدار الهجرة الي اوروبا.

وشدد نبيل عمار على ان الحل لمسألة الهجرة لا يتعلق فقط بالتمويلات و لا يمكن ان يكون امنيا فقط بل يتطلب مقاربة شاملة لمعالجة هذه الظاهرة مشيرا الي وجود مقترح من الرئيس قيس سعيد لعقد مؤتمر للهجرة يضم مختلف الدول المعنية.



