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محل 18 منشور تفتيش وتجند له 30 أمنيا: ليلة الاطاحة بأخطر منحرف بباردو

Publié le Mardi 30 Mai 2023 - 09:30 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تمكن أول أمس أعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة من القبض على مجرم خطير محل 18 منشور تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية من أجل السلب والإعتداء بالعنف الشديد ..

وكان منطلق الأبحاث في القضية على اثر تعرض مواطن الى عملية سلب هاتفه الجوال تحت طائلة التهديد بطعنه بسيف خلال مروره بمنطقة باردو، وبإنطلاق الأبحاث تبين انه مصنف خطير وهو أصيل منطقة باب سويقة فتجند له 30 أمنيا وتمت محاصرة منزله والقبض عليه.

...

وبعرض هويته على الناظم الآلي تبين أنه محل 18 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من أجل "السرقة، افتكاك متاع الغير بالقوة، حمل سلاح أبيض بدون رخصة، تكوين وفاق إجرامي والاعتداء بالعنف الشديد.
باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بذي الشبهة ومواصلة الأبحاث على صعيد فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة


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