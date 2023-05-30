لبنان... تحرير المختطف السعودي في بيروت

وكالات -

ذكرت مصادر سكاي نيوز عربية، الثلاثاء، أن مخابرات الجيش اللبناني تمكنت من تحرير المختطف السعودي الموظف في الخطوط الجوية السعودية في بيروت.



وأوضحت المصادر أن وحدة من مخابرات الجيش اللبناني حررت المختطف السعودي مشاري المطيري وأوقفت عددا من الخاطفين.





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