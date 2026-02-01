المكتبة العمومية بطبرقة تنظم تظاهرة "مكتبتي ملاذي في عطلتي" من 02 الى 07 فيفري الجاري

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة، التي تنتظم باشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة، عديد الورشات الموجهة للاطفال على غرار ورشة ترغيب في المطالعة يتم خلالها تقديم كتب ومراجع تتناول موضوع المكتبة وشرح طرق العمل داخلها وأهمية استخدامها وورشة في مسرحة القصة وطريقة تحويل قصة من قصص الاطفال الى عرض مسرحي.كما ستتاح للاطفال المشاركين فرصة لحضور ورشة حكايتي من بيئتي أين سيتم قراءة قصص مستوحاة من الطبيعة يليها نقاش حول كيفية حماية البيئة في حياتنا اليومية.وسيعيش الاطفال خلال هذه التظاهرة تجربة كتابة رسائل خيالية الى مؤلفي كتبهم المفضلة وتزيينها برسومات فضلا عن ابتكار كتاب صغير يمكن حمله بالجيب لترغيبهم في المطالعة.