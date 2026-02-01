Babnet   Latest update 15:03 Tunis

المكتبة العمومية بطبرقة تنظم تظاهرة "مكتبتي ملاذي في عطلتي" من 02 الى 07 فيفري الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697f3adfc420f3.20098856_nqmfepgljokhi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Février 2026 - 14:36 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تنظم، المكتبة العمومية بطبرقة، تظاهرة "مكتبتي ملاذي في عطلتي"، وذلك من 02 الى 07 فيفري الجاري.

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة، التي تنتظم باشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة، عديد الورشات الموجهة للاطفال على غرار ورشة ترغيب في المطالعة يتم خلالها تقديم كتب ومراجع تتناول موضوع المكتبة وشرح طرق العمل داخلها وأهمية استخدامها وورشة في مسرحة القصة وطريقة تحويل قصة من قصص الاطفال الى عرض مسرحي.


كما ستتاح للاطفال المشاركين فرصة لحضور ورشة حكايتي من بيئتي أين سيتم قراءة قصص مستوحاة من الطبيعة يليها نقاش حول كيفية حماية البيئة في حياتنا اليومية.


وسيعيش الاطفال خلال هذه التظاهرة تجربة كتابة رسائل خيالية الى مؤلفي كتبهم المفضلة وتزيينها برسومات فضلا عن ابتكار كتاب صغير يمكن حمله بالجيب لترغيبهم في المطالعة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322972

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 01 فيفري 2026 | 13 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:15
17:47
15:22
12:40
07:22
05:53
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
18°-8
17°-11
17°-10
17°-12
  • Avoirs en devises 25315,2
  • (30/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38188 DT
  • (30/01)
  • 1 $ = 2,83672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/01)     1821,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/01)   27254 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>