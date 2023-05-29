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الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية: لا وجود لأي إضراب

Publié le Lundi 29 Mai 2023 - 22:53 قراءة: 0 د, 11 ث
      
أعلنت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، اليوم الإثنين 29 ماي 2023، أن لا وجود لقرار إضراب في قطاع المحروقات ،وأن ما يروج ليس غير إشاعات.


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