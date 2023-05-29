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نقل صحبي عتيق من سجن المرناقية الي مستشفى شارنيكول بعد تعكّر حالته الصحية ‎‎

Publié le Lundi 29 Mai 2023 - 20:06 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أفادت الاثنين 29 ماي، زينب المرايحي زوجة الصحبي عتيق انه تم يوم أمس نقل زوجها المضرب عن الطعام منذ 18 يوما إلى المستشفى الشارنكول إثر تعكر صحته بشكل غير مسبوق حسب وصفها.

وقالت زوجة الصحبي عتيق في بلاغ للرأي العام "زوجي مضرب عن الطعام احتجاجا على المظلمة المزدوجة التي يتعرض لها وهي السجن والتشويه في قضية كيدية قائمة على التلفيق والتزوير".

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وحملت زينب المرايح ، قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقة الإيداع بالسجن مسؤولية صحة وحياة زوجها مضيفة بانه ليس وجود لأي تقدم في القضية سوى ايداع الصحبي عتيق السجن واصفة ما يقع في قضية زوجها بانه فضيحة دولة بأتم معنى الكلمة.

يذكر انه تم منذ أكثر من 3 أسابيع ايقاف الصحبي عتيق بشبه تبييض أموال ومسك عملة أجنبية قبل ان يتم ايداعه السجن ليعلن الدخول في اضراب جوع بسبب ما اعتبره مظلمة تسلط ضده.


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