هذا ما قرره القطب المالي في ملف تدليس الشهائد العلمية للمعلمين والاستاذة النواب وتسلم رشاوي

باشرت صباح اليوم الإثنين 29 ماي 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ملف تدليس الشهائد العلمية الخاصة ببعض المعلمين والاساتذة النواب بسيدي بوزيد، التى شملت الأبحاث فيها موظفان بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد من بينهما متصرف ومتهمين اخرين من بينهم مندوب سابق بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.

وقد تم جلب جميع الموقوفين،وطلب محاموهم مزيد التأخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع طالبين الافراج عنهم،وبعد المفاوضة قررت هيئة الدائرة رفض مطالب الافراج وتحديد موعد لاحق للمحاكمة.



ويواجه المتهمون تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس والارتشاء...



وحضر المكلف العام بنزعات الدولة وطلب التاخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية.





وكان منطلق الابحاث في القضية على أثر رفع المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة التربية شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد على خلفية اكتشاف مصالحها لتدليس في الشهادات العلمية.



