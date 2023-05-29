Babnet

هذا ما قرره القطب المالي في ملف تدليس الشهائد العلمية للمعلمين والاستاذة النواب وتسلم رشاوي

Publié le Lundi 29 Mai 2023 - 10:20 قراءة: 0 د, 40 ث
      
باشرت صباح اليوم الإثنين 29 ماي 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ملف تدليس الشهائد العلمية الخاصة ببعض المعلمين والاساتذة النواب بسيدي بوزيد، التى شملت الأبحاث فيها موظفان بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد من بينهما متصرف ومتهمين اخرين من بينهم مندوب سابق بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
وقد تم جلب جميع الموقوفين،وطلب محاموهم مزيد التأخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع طالبين الافراج عنهم،وبعد المفاوضة قررت هيئة الدائرة رفض مطالب الافراج وتحديد موعد لاحق للمحاكمة.

ويواجه المتهمون تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس والارتشاء...

وحضر المكلف العام بنزعات الدولة وطلب التاخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية.


وكان منطلق الابحاث في القضية على أثر رفع المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة التربية شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد على خلفية اكتشاف مصالحها لتدليس في الشهادات العلمية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267420


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 29 ماي 2023 | 9 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:18 19:33 16:07 12:24 05:03 03:15
Babnet
23°
 Babnet24° Babnet % 60 :الرطــوبة
تونــس Babnet19°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1924°-1824°-1823°-1826°-19
  • Avoirs en devises
    21704,0

  • (26 mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,33757 DT        1$ =3,10450 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 mai)   317,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    