هذا ما قرره القضاء في القضية التى رفعتها نادية عكاشة على المدون سليم الجبالي

نظرت أمس هيئة الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتداىية بتونس في القضية التى رفعتها مديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة على المدون سليم الجبالي من اجل تهمة الاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي على خلفية تدوينات نزلها اعتبرتها عكاشة اساءة لها.



وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة جوان المقبل استجابة لطلب أحد المحامين الذي طلب مزيد التأخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع.



يذكر أن عكاشة حوكمت غيابيا ب14 شهر سجنا اثر شكاية رفعت في حقها اتهمت فيها بالاساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





كما أن الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكما غيابيا قضى بسجن مديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة مدّة عام واحد مع خطية مالية بـ 600 دينار من أجل الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.



ويتعلّق ملف القضية، بشكاية كان قد تقدّم بها مندوب الدولة التونسية سابقا لدى الأمم المتحدة ضدّ نادية عكاشة على خلفية تسريب تسجيلات منسوبة إليها على موقع التواصل الاجتماعي"فايسبوك"، وتحدّثت فيها عنه.



