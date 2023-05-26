مبروكة خذير: ''عبير موسي تنظم حملة انتخابية مبكرة على حساب الصحفيين وما تقوم به جريمة''

وقالت خلال تدخل هاتفي في حصة ستوديو شمس، اليوم الجمعة، إن "اتهامات عبير موسي جريمة وخطر على مستقبل الصحفيين المهني".وأقرت خذير ان "القضاء الوحيد المخول له إثبات او دحض تهم موسي"، لافتة إلى "انه إذا ثبتت اتهاماتها فانه لا علاقة لهم بهذه الشبكة وأن تونس فوق كل اعتبار".وشددت مبروكة خذير أنه من مصلحتهم أن يتحرك القضاء والبت في هذا الملف في أقرب الآجال.ويذكر أن الحزب الدستوري الحر تقدم يوم الخميس 25 ماي 2023 بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد الاعلامية ليلى بن عطية الله مديرة اكاديمية On Air formation وشبكة محرّري الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شخص ممثلها القانوني ومبروكة خذير رئيسة المجلس الاستشاري بالشبكة المذكورة وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل الانضمام الى تنظيم ذي علاقة بالجرائم الارهابية والانخراط في وفاق دولي يستهدف الأمن القومي للبلاد.