تولّت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، صباح اليوم الجمعة 26 ماي 2023، افتتاح مركز "الأمان" لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ بولاية الكاف بطاقة استيعاب تبلغ 16 سريرا.



وأفادت أنّ هذا الإحداث يندرج في إطار تنفيذ برنامج الوزارة لتعميم مؤسسات التعهد بالنساء ضحايا العنف بكلّ ولايات الجمهوريّة، مبيّنة أنّ عدد مراكز "الأمان" لإيواء النساء ضحايا العنف تطوّر من مركز وحيد في موفى 2021 إلى 11 مراكز حاليّا بطاقة استيعاب تناهز 180 سريرا.



وأعلنت الوزيرة أن مراكز "الأمان" المحدثة من قبل الوزارة تولت خلال الفترة المنقضية من سنة 2023 إيواء أكثر من 200 من النساء ضحايا والأطفال المرفقين لهنّ وأن عدد عمليات الايواء تطور من 51 حالة فقط سنة 2021 إلى 364 حالة سنة 2022 بفضل المراكز الجديدة التي أحدثتها الوزارة للغرض.



وأضافت آمال بلحاج موسى أنّ الوزارة ستواصل جهودها خلال سنوات المخطط التنموي 2023-2025 لاستكمال توفير مركز "أمان" على الأقل بكلّ ولاية وتغطية كل جهات الجمهوريّة قبل موفى 2024 باعتمادات جمليّة تقدّر ب 12 مليون دينار.



وقد أوكلت الوزارة لجمعيّة "جسور المواطنة" مهمّة تسيير هذا المركز وفق اتفاقية شراكة مبرمة للغرض بين الجانبين بمنحة تمويل عمومي قدرها 80 ألف دينار سنويّا لمدّة 3 سنوات، كما تولت الوزارة تجهيز هذه المؤسسة باعتمادات تقدّر بـ56 ألف دينار.



ويتعهّد هذا مركز "الأمان" بالكاف باستقبال النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ والتعهّد بهم بتقديم خدمات الإعاشة والإقامة والإحاطة الصّحيّة والنّفسيّة والقانونيّة والاجتماعيّة والتّكوين. كما يعمل على الإحاطة بالضحايا ومرافقتهنّ وإدماجهنّ في الحياة الاقتصاديّة بالاستناد إلى آليّات التمكين الاقتصادي التي وضعتها الوزارة للغرض.



