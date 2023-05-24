زياد الهاني: " رئيس الدولة دعا الى انهاء مهزلة الايقافات العشوائية"

قال الاعلامي زياد الهاني في مداخلة عبر امواج اذاعة " اي اف ام" ان خطاب رئيس الجمهورية الاخير بشان القضاء اشار الى ضرورة إنهاء مهزلة الإيقافات العشوائية.وأضاف " الرئيس دعا الي رفض إيقافات دون موجب على غرار ما حصل للطالبين في نابل وكذلك اكد بان الايقاف مرتبط بامرين اولهما منع هروب المضنون فيه وان لا يشكل خطرا على الدولة".وتابع زياد الهاني " تظل مسالة التعيينات القضائية من اهم المسائل التي تواجه رئيس الجمهورية".وكان لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بوزيرة العدل ليلى جفّال، يوم أمس الثلاثاء في قصر قرطاج تمحور، حول عديد المواضيع من أبرزها سدّ الشغورات في عدد من المحاكم وفي وزارة العدل.وأكّد رئيس الدولة على ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب ونهب مقدّراته ومازال يعمل على بثّ الفتنة وتأجيج الأوضاع الاجتماعية، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.ونقل البلاغ عن رئيس الدولة قوله "مثلما نريد ألا يُظلم أحد لا نريد أيضا أن يبقى من ظلموا الشعب ونكّلوا به ومازالوا في غيّهم في افتعال الأزمة تلو الأزمة خارج المساءلة في إطار محاكمات عادلة يعامل فيها الجميع على قدم المساواة".كما استقبل رئيس الجمهورية أمس الثلاثاء رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء .وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها مساء أمس ان رئيس الدولة شدّد مجدّدا، على حرصه على "استقلال القضاء وعلى الدور الموكول للقضاة في إرساء العدل" الذي بدونه لن يستقيم أي شيء، فضلا على أن القضاء هو الحامي للحقوق والحريات.