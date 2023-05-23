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الدزيري: "بعد الاتفاق مع جامعة التعليم الثانوي هُزم الطبوبي و الطبوبيين"

Publié le Mardi 23 Mai 2023 - 14:59 قراءة: 0 د, 58 ث
      
قال الكرونيكور نجيب الدزيري في مداخلة عبر امواج اذاعة " أي اف ام" اليوم ان الاتفاق الاخير بين وزارة التربية وجامعة التعليم الثانوي هو انتصار لمسار 25 جويلية وهزيمة مدوية للمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي وانصاره من الطبوبيين.
واضاف " هو في النهاية صراع بين نقابات بعضها دعم وزير التربية المقال السلاوتي والاخر يدعم الوزير الحالي محمد علي البوغديري".
وتابع " جماعة سامي الطاهري وجامعة التعليم الاساسي يدعمون الوزير السابق وجهات في جامعة التعليم الثانوي يدعمون البوغديري" مضيفا " في النهاية هو صراع سياسي لا غير ضحيته التلميذ".

وكانت الهيئة الادارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي قررت مساء يوم أمس العودة الى اسناد الاعداد بعد التوصل الى اتفاق مع وزارة التربية سيمضى اليوم الثلاثاء " وفق تصريح للكاتب العام للجامعة لسعد اليعقوبي.

وقال اليعقوبي " بعد جلسات مضنية من التفاوض توصلنا الى اتفاق الحد الادنى وفيه حسم لكل النقاط العالقة في اتفاق 2019 وفيه نقاط تخص زملاءنا النواب وزملاءنا المديرين والمبرزين دفعة 2015 السلك المشترك"
وتابع " لقد التفقنا على زيادة في منحة التكاليف البيداغوجية ب300د. مقسمة تسند على ثلاث سنوات بداية من شهر جانفي 2026 و 2027 و 2028."



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