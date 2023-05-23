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5 سنوات سجنا لصاحب مركز تكوين تحيل على البنوك ولهف 300 الف دينار

Publié le Mardi 23 Mai 2023 - 10:30 قراءة: 0 د, 40 ث
      
قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة الحكم ب5 سنوات سجنا على صاحب مركز تكوين تحيل على أحد البنوك ولهف منه حوالي 300 الف دينار.

وتفيد تفاصيل القضية ان المتهم كان يستدرج الشبان والفتيات خاصة الذين يقطنون خارج العاصمة ويوهمهم بالحصول على قروض بنكية بغاية فتح مشاريع خاصة بهم ثم يسلمهم وثائق تثبت انه يشغلهم ويطلب منهم التوجه للبنك المتضرر وفتح حساب بنكي ثم تسليم أحد الموظفين تلك الوثائق للحصول على قرض ،وبعد ان يتسلم الشاب القرض البنكي يعرض عليه المتهم بوصفه مشغله ان يقتسم معه المبلغ المالي كسلفة فيستجيب له ويمكنه مما طلبه وقد تتالت عمليات تحيل المتهم لتلبغ حوالي 38 عملية تحيل على البنك المذكور.
وكشفت الإختبارات والابحاث ان المظنون فيه غنم من تلك العمليات 300 الف دينار انفقها على ملذاته الخاصة ...


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