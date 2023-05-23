لديوانة تدعو مورّدي البضائع القابلة للتلف إلى رفع الحاويات في أجل أقصاه 7 أيام من وصولها

دعت الإدارة العامة للديوانة يوم الإثنين 22 ماي 2023، كافّة الشركات المورّدة للبضائع القابلة للتلف إلى رفع حاوياتها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ وصولها إلى الميناء وذلك في إطار دعم المجهودات الرامية للحدّ من تراكم الحاويات بميناء رادس وخاصة تلك التي تحتوي على بضائع سريعة التلف.



وذكرت الإدارة في بلاغ نشرته يوم أمس، أنّه بمُقتضى الفصل 265 من مجلة الديوانة فإنه يتم الوضع قيد الإيداع الديواني لجميع الحاويات التي تجاوزت الآجال القانونية لتقديم التصاريح الديوانية والشروع في إجراءات بيعها بالمزاد العلني.



