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وليد الحجام: عقد مؤتمر دولي حول الهجرة غير النظامية فكرة الرئيس قيس سعيد

Publié le Lundi 22 Mai 2023 - 22:10 قراءة: 0 د, 34 ث
      
قال مستشار رئيس الجمهورية قيس سعيد وليد حجام في مداخلة على قناة التاسعة أن عقد مؤتمر دولي حول الهجرة غير النظامية هي فكرة رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأضاف " المؤتمر ليس فكرة من طرف دولي وانما فكرة الرئيس لايجاد مقاربة جديدة للهجرة تشمل دول جنوب وشمال المتوسط ودول جنوب الصحراء".
وتابع موجها كلامه للاعلامي لطفي العماري " نحن نريد أن يكون الإعلام مواكبا لكن بطريقة صحيحة".
وكان العماري شكر ساخرا رئيسة الحكومة الايطالية ميلوني على اهتمامها بالشأن التونسي .... ونسب اليها اعداد مؤتمر دولي حول الهجرة غير النظامية ...





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