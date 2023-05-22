في قضية رفعها عليه النادي الأفريقي،: رجل الأعمال ورئيس النادي الأفريقي سليم الرياحي امام القضاء

قررت اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، تأجيل النظر في ملف متهم فيه رجل الأعمال والرئيس السابق لجمعية النادي الإفريقي سليم الرياحي الى جلسة جويلية المقبل ،وذلك استجابة لطلب محاميه الذي طلب مزيد التأخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع .



وتتعلق القضية بالخيانة الموصوفة وغسيل الأموال وذلك اثر شكاية رفعها عليه الممثل القانوني لجمعية النادي الأفريقي اتهمه فيها

بالخيانة الموصوفة وغسيل الأموال خلال فترة ترأسه للنادي المذكور.





