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وزيرة التجارة: "نقصوا من اللهفة على اقتناء الخبز ما فماش مجاعة في تونس"..

Publié le Lundi 22 Mai 2023 - 12:30 قراءة: 0 د, 40 ث
      
علّقت وزيرة التجارة كلثوم بن رجب اليوم الإثنين 22 ماي 2023 على النقص الملحوظ الذي تم تسجيله الأسبوع الماضي في مادة الخبز وما سببه من إقبال كبير من التونسيين على المخابز مقابل غلق مخابز أخرى لأبوابها بسبب عدم تمكنها من التزود بمادة الفارينة.

وفي تصريح لها اليوم لاذاعة شمس أف أم على هامش إطلاق البوابة الإلكترونية للتجارة الخارجية، أكدت الوزيرة أنه تم تدارك المشكل خلال نهاية الأسبوع، وبينت أن القمح اللين متوفر لكن تم تسجيل بعض الإضطراب على مستوى القمح الصلب مما تسب في ضغط على مادة الفارينة.

ووصفت كلثوم بن رجب إقبال التونسيين على المخابز بغير العادي، وأكدت أنه لا توجد مجاعة في تونس، قائلة 'مفماش مجاعة ... بربي نقصو من اللهفة'.

وبخصوص تقديرات الإنتاج الوطني من القمح الصلب، كشفت وزيرة التجارة أن التقديرات تشير إلى أن المنتوج سيكون أقل بكثير من السنة الماضية'.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 267004

Fenac  (Tunisia)  |Lundi 22 Mai 2023 à 13h 13m |           
الخبز ليس مادة حيوية كلامها صحيح


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