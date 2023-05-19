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بتهمة 'ارتكاب أمر مُوحش ضدّ رئيس الدولة'.. الحكم بالسجن لمدة شهر مع النفاذ العاجل ضدّ أستاذ في قفصة

Publié le Vendredi 19 Mai 2023 - 06:26 قراءة: 0 د, 19 ث
      
قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقفصة يوم الخميس 18 ماي 2023 بسجن أستاذ تعليم ثانوي لمدة شهر واحد مع النفاذ العاجل.

ووفق اذاعة موزاييك, وجهت للأستاذ تهمة المس من هيبة الدولة والتطاول على رئيس الدولة وانتقاده لسياسة الدولة إثر تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ووفق نفس المصدر تم إيقاف الأستاذ المتهم نهاية الأسبوع الفارط بتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية.

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