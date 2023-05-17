مذكرة تعاون إستراتيجي مع ألمانيا.. قطر: الحل في سوريا يجب أن يرضي الشعب

وكالات - أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تريد "الخروج عن الإجماع بعودة سوريا للجامعة العربية"، مشددًا على أن "لكل دولة قرارها".



وجاءت تصريحات وزير الخارجية القطري، في مؤتمر صحافي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، بعد جلسة مباحثات رسمية في إطار زيارة تقوم بها الأخيرة إلى العاصمة القطرية الدوحة.



وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد استقبل بيربوك، في لقاء تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء القطرية.





"لكل دولة قرارها"

وزير الخارجية القطري قال في مؤتمره الصحفي مع نظيرته الألمانية، إن "الحل لإعادة الاستقرار إلى سوريا يجب أن يرضي الشعب السوري التوّاق إلى الاستقرار".



وأكد أن "الحل الوحيد يتمثل بإيجاد حل عادل وشامل للمسألة السورية"، مضيفًا أن موقف قطر "واضح بشأن قرار عودة سوريا للجامعة العربية".



وفي 7 مايو/ أيار الجاري، أعلنت جامعة الدول العربية عودة دمشق لمقعدها بعد تجميد دام نحو 12 عامًا، و"التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة نحو حلحلة الأزمة وفقًا لمقاربة خطوة مقابل خطوة"، عقب حراك عربي قادته السعودية ومصر والأردن.



ومن المقرر أن يشارك النظام السوري في القمة العربية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض في 19 مايو/ أيار الجاري، لأول مرة بعد تجميد عضوية دمشق عام 2011 على خلفية قمع النظام الاحتجاجات الشعبية بالقوة العسكرية.



وأضاف رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أن "المسألة ليست بين قطر والنظام السوري، بل بين النظام وشعبه". وفي هذا المجال، دعا إلى أن "يعيش الشعب السوري في أمان واستقرار وأن تكون هناك عملية سياسية في سوريا".



