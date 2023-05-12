الكشف عن وفاق إجرامي يقوم بتخريب وسرقة السيارات

في إطار التصدي للأعمال الإجرامية والمحافظة على الأمن العام ، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمارث إقليم قابس من إماطة اللثام على عملية تخريب سيارة وسرقة عجلاتها المطاطية وآلات الكترونية وميكانيكية تابعة لها والقبض على العناصر الذين قاموا بالفعل الإجرامي . تم الاحتفاظ بعدد 03 أنفار تنفيذا لتعليمات النيابة العمومية بقابس وحجز المسروق وتسليمه لأصحابه .



