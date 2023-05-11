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بودربالة يستنكر تصريحات ماكرون حول معاداة السامية ويدعوه الي مراجعة موقفه

Publié le Jeudi 11 Mai 2023 - 15:38 قراءة: 1 د, 1 ث
      
نوّه الخميس 11 ماي، رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة في افتتاح الجلسة العامة بالبرلمان، بجاهزية وتماسك القوات الامنية واستبسالها في التصدي لكل محاولات التخريب واخرها الحادثة الاجرامية في جربة حسب تعبيره.

في المقابل عبر بودربالة عن استنكاره من بعض التصريحات الخارجية وذلك في اشارة بالأساس لتدوينة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بخصوص حادثة جربة التي تحدث فيها عن معاداة السامية.

وقال بودربالة "ان المواطنين اليهود ينعمون بالسلم ويعيشون في تونس بكل طمأنينة وكلّ المواطنين في تونس لهم نفس الحقوق والواجبات والدولة تدافع عنهم جميعا ولا مجال لاعتبار عملية جربة معاداة السامية.. إخواننا اليهود يعيشون بيننا بكلّ طمأنينة".

وتابع بنبرة حادة "نستنكر بعض التصريحات الخارجية فدولتنا لها سيادة وطنية لا تسمح بانتهاكها.. ونحن لم نكوّن خلية أزمة عندما وقعت أحداث إرهابية في دول أخرى".

وأضاف مستنكرا "لن نسمح أن يصدر عن أيّ جهة مثل تلك التصريحات وندعوهم إلى تعديل مواقفهم بما يتماشى مع مبادئ الصداقة التي تجمعنا فمجلسنا ومؤسّساتنا كلّها متماسكة وتعمل من اجل تحقيق المصلحة العليا للوطن.

وكان ماكرون نشر تدوينة بخصوص حادثة جربة قال فيها "دائما، وبلا كلل، سنكافح معاداة السامية" واضاف بان "الهجوم على كنيس الغريبة يقلقنا. نفكّر بألم بالضحايا، بالشعب التونسي، بأصدقائنا. نقف إلى جانب عائلة مواطننا الذي قتل".



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