حمة الهمامي: 'علينا تعليق تسديد المديونية لمدة 3 سنوات وحصر الواردات في المواد الأساسية المهمة لقطاعات الفلاحة والصناعة'

يقدّم جملة من الإصلاحات الضروريّة للخروج من الأزمة الاقتصادية

اعتبر أمين عام حزب العمال، حمة الهمامي أن الهجوم الذي شهدته جزيرة جربة مساء أمس الثلاثاء "عمليّة إرهابيّة".وخلال استضافته في ماتينال اذاعة شمس اليوم الأربعاء 10 ماي 2023، ، قال حمة الهمامي، إن منفذ العملية الإرهابية ينتمي إلى الجهاز الأمني وهو ما يطرح أكثر من سؤال .وتساءل الهمامي "هل العملية وليدة اللحظة أو مخطط لها؟ وهل هناك اختراق في الجهاوز الأمني؟".كما شدد الهمامي على أن الإرهاب مرفوض بشكل مطلق لافتا إلى أن هذه الظاهرة لم تنته لا في تونس ولا على المستوى العالمي.هذا واعتبر حمة الهمامي أن هذا الهجوم ستكون له انعكاسات على النشاط السياحي.وشدد حمة الهمامي، على ضرورة إقرار جملة من الإصلاحات الضرورية للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.وأضاف حمة الهمامي أن من أبرز الإصلاحات تعليق تسديد المديونية لمدة 3 سنوات وحصر الواردات في المواد الأساسية المهمة لقطاعات الفلاحة والصناعة.وتابع أنه من الضروري أيضا إدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية، وقال "السلطة ما تمسش القطاع الموازي لأنها تعيش منو" وفق تعبيره.كما لفت الهمامي إلى أن من بين الإصلاحات المهمة للخروج من الازمة إعداد مُخطط نواة بنكية عمومية ببنك مركزي غير مستقل كما هو الحال حاليا تكون نواة تنمية.