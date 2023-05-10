Babnet

حمة الهمامي: 'علينا تعليق تسديد المديونية لمدة 3 سنوات وحصر الواردات في المواد الأساسية المهمة لقطاعات الفلاحة والصناعة'

Publié le Mercredi 10 Mai 2023 - 08:41 قراءة: 1 د, 3 ث
      
اعتبر أمين عام حزب العمال، حمة الهمامي أن الهجوم الذي شهدته جزيرة جربة مساء أمس الثلاثاء "عمليّة إرهابيّة".

وخلال استضافته في ماتينال اذاعة شمس اليوم الأربعاء 10 ماي 2023، ، قال حمة الهمامي، إن منفذ العملية الإرهابية ينتمي إلى الجهاز الأمني وهو ما يطرح أكثر من سؤال .

وتساءل الهمامي "هل العملية وليدة اللحظة أو مخطط لها؟ وهل هناك اختراق في الجهاوز الأمني؟".

كما شدد الهمامي على أن الإرهاب مرفوض بشكل مطلق لافتا إلى أن هذه الظاهرة لم تنته لا في تونس ولا على المستوى العالمي.

هذا واعتبر حمة الهمامي أن هذا الهجوم ستكون له انعكاسات على النشاط السياحي.

يقدّم جملة من الإصلاحات الضروريّة للخروج من الأزمة الاقتصادية

وشدد حمة الهمامي، على ضرورة إقرار جملة من الإصلاحات الضرورية للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأضاف حمة الهمامي أن من أبرز الإصلاحات تعليق تسديد المديونية لمدة 3 سنوات وحصر الواردات في المواد الأساسية المهمة لقطاعات الفلاحة والصناعة.

وتابع أنه من الضروري أيضا إدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية، وقال "السلطة ما تمسش القطاع الموازي لأنها تعيش منو" وفق تعبيره.

كما لفت الهمامي إلى أن من بين الإصلاحات المهمة للخروج من الازمة إعداد مُخطط نواة بنكية عمومية ببنك مركزي غير مستقل كما هو الحال حاليا تكون نواة تنمية.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266309


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 10 ماي 2023 | 20 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:56 19:17 16:04 12:23 05:16 03:36
Babnet
18°
 Babnet25° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1526°-1523°-1624°-1724°-17
  • Avoirs en devises
    21943,2

  • (9 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,36287 DT        1$ =3,04177 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 Mai)   1243,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    