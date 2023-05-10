اتحاد الفلاحة: 'زيادة بحوالي 100 دينار في سعر العلوش الحي بين 45 و50 كغ'

وفي اتصال هاتفي باذاعة شمس يوم الثلاثاء 09 ماي 2023، أوضح أن كلفة إنتاج 'العلوش الحي' تراوحت السنة الماضية بين 13 و14 دينارا فيما سيتراوح هذه السنة بين 16 و17 دينارا.وأشار منور الصغير إلى أن 70 بالمائة من القطيع هو في حدود 45 كيلوغرام.وأوضح أن الأضحية التي بلغ سعرها في 2022، 750 دينار ستبلغ هذه السنة 850 دينار.وتحدث الصغير عن الارتفاع الكبير في سعر الأعلاف وحّر مما وصفهم بـ'القشارة'.