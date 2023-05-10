عمليّة جربة: واشنطن تدين الهجوم

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر مساء أمس الثلاثاء 9 ماي 2023 عن استنكار واشنطن للهجوم على كنيس يهودي في جزيرة جربة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى، مشيداً بالتحرك السريع لقوات الأمن التونسية.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبر حسابه على تويتر "تستنكر الولايات المتحدة الهجوم الذي وقع في تونس بالتزامن مع الزيارة السنوية التي يقوم بها اليهود من مختلف أنحاء العالم لكنيس الغريبة اليهودي".
وأضاف "نقدم تعازينا للشعب التونسي ونثني على التحرك السريع لقوات الأمن التونسية".
وكانت وزارة الدّاخليّة قد أعلنت في بلاغ لها مساء الثلاثاء أن عون حرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني بأغير جربة على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والإستيلاء على الذخيرة، ثمّ حاول الوُصُول إلى مُحيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان والتي تصدّت لهُ ومنعتهُ من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلا.
وأسفرت العمليّة عن إصابة 6 أعوان أمن بإصابات مُتفاوتة الخطورة أستشهد أحدُهم، كما توفّي شخصان وأصيب 4 أشخاص آخرين بجُرُوح مُتفاوتة تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج.
وأكّدت وزارة الدّاخليّة أنّه تمّ تطويق المعبد وحوزته وتأمين جميع المتواجدين داخل المعبد وخارجهُ والأبحاث مُتواصلة لمعرفة دواعي هذا الإعتداء.
وكشفت وزارة الخارجية في بلاغ لها، أنّ ضحيتيْ "عملية جربة" هما تونسي (30 سنة) وفرنسي (42 سنة).
وقال المتحدث باسم الوزارة عبر حسابه على تويتر "تستنكر الولايات المتحدة الهجوم الذي وقع في تونس بالتزامن مع الزيارة السنوية التي يقوم بها اليهود من مختلف أنحاء العالم لكنيس الغريبة اليهودي".
وأضاف "نقدم تعازينا للشعب التونسي ونثني على التحرك السريع لقوات الأمن التونسية".
The United States deplores the attack in Tunisia coinciding with the annual Jewish pilgrimage that draws faithful to the El Ghriba Synagogue from around the world. We express condolences to the Tunisian people and commend the rapid action of Tunisian security forces.— Matthew Miller (@StateDeptSpox) May 10, 2023
وكانت وزارة الدّاخليّة قد أعلنت في بلاغ لها مساء الثلاثاء أن عون حرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني بأغير جربة على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والإستيلاء على الذخيرة، ثمّ حاول الوُصُول إلى مُحيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان والتي تصدّت لهُ ومنعتهُ من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلا.
وأسفرت العمليّة عن إصابة 6 أعوان أمن بإصابات مُتفاوتة الخطورة أستشهد أحدُهم، كما توفّي شخصان وأصيب 4 أشخاص آخرين بجُرُوح مُتفاوتة تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج.
وأكّدت وزارة الدّاخليّة أنّه تمّ تطويق المعبد وحوزته وتأمين جميع المتواجدين داخل المعبد وخارجهُ والأبحاث مُتواصلة لمعرفة دواعي هذا الإعتداء.
وكشفت وزارة الخارجية في بلاغ لها، أنّ ضحيتيْ "عملية جربة" هما تونسي (30 سنة) وفرنسي (42 سنة).
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