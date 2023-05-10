Babnet

عمليّة جربة: واشنطن تدين الهجوم

Publié le Mercredi 10 Mai 2023 - 07:36 قراءة: 1 د, 19 ث
      
أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر مساء أمس الثلاثاء 9 ماي 2023 عن استنكار واشنطن للهجوم على كنيس يهودي في جزيرة جربة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى، مشيداً بالتحرك السريع لقوات الأمن التونسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبر حسابه على تويتر "تستنكر الولايات المتحدة الهجوم الذي وقع في تونس بالتزامن مع الزيارة السنوية التي يقوم بها اليهود من مختلف أنحاء العالم لكنيس الغريبة اليهودي".

وأضاف "نقدم تعازينا للشعب التونسي ونثني على التحرك السريع لقوات الأمن التونسية".

وكانت وزارة الدّاخليّة قد أعلنت في بلاغ لها مساء الثلاثاء أن عون حرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني بأغير جربة على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والإستيلاء على الذخيرة، ثمّ حاول الوُصُول إلى مُحيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان والتي تصدّت لهُ ومنعتهُ من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلا.

وأسفرت العمليّة عن إصابة 6 أعوان أمن بإصابات مُتفاوتة الخطورة أستشهد أحدُهم، كما توفّي شخصان وأصيب 4 أشخاص آخرين بجُرُوح مُتفاوتة تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج.

وأكّدت وزارة الدّاخليّة أنّه تمّ تطويق المعبد وحوزته وتأمين جميع المتواجدين داخل المعبد وخارجهُ والأبحاث مُتواصلة لمعرفة دواعي هذا الإعتداء.

وكشفت وزارة الخارجية في بلاغ لها، أنّ ضحيتيْ "عملية جربة" هما تونسي (30 سنة) وفرنسي (42 سنة).

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266304


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 10 ماي 2023 | 20 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:56 19:17 16:04 12:23 05:16 03:36
Babnet
17°
 Babnet25° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1626°-1523°-1624°-1724°-17
  • Avoirs en devises
    21943,2

  • (9 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,36287 DT        1$ =3,04177 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 Mai)   1243,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    