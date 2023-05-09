Babnet

تمكين العاطلين عن العمل من مقاسم دولية فلاحية: إعادة النظر في مدة الكراء تحت الدرس

Publié le Mardi 09 Mai 2023 - 16:07 قراءة: 0 د, 39 ث
      
مثّل ملف وضعية المنتفعين بكراء مقاسم في نطاق برنامج تشغيل العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا وغيرهم أحد المحاور التي تم التطرق إليها خلال جلسة عمل عقدت بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم الثلاثاء 09 ماي 2023 بحضور عدد من إطارات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وقد تم التأكيد خلال الجلسة على مواصلة النظر قصد توفير كل ظروف الاستغلال المثلى لهذه المقاسم من قبل المنتفعين وتجاوز بعض الإشكاليات خاصة فيما يتعلق بمدة الكراء وامكانية الترفيع فيها.

علما وأن مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية استقبلت في الأيام القليلة الماضية عدد من المنتفعين بهذه المقاسم واستمعت إلى مشاغلهم وقد تمت الإشارة إلى أن هذا الموضوع يحظى بمتابعة خاصة بهدف ضمان كل الأسباب الملائمة لحسن استغلال هذه المقاسم من طرف مستغليها.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 266278

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Mardi 09 Mai 2023 à 16h 11m |           
On ne meut qu'applaudir cette decision...qui date par ailleurs de quelques decennies !

Mais il faut aussi faciliter l'accés aux credits préférentiels !


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 09 ماي 2023 | 19 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:55 19:17 16:04 12:23 05:17 03:38
Babnet
20°
 Babnet21° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1626°-1625°-1522°-1726°-17
  • Avoirs en devises
    21826,7

  • (8 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,35800 DT        1$ =3,04526 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 Mai)   1408,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    