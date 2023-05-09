تمكين العاطلين عن العمل من مقاسم دولية فلاحية: إعادة النظر في مدة الكراء تحت الدرس

مثّل ملف وضعية المنتفعين بكراء مقاسم في نطاق برنامج تشغيل العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا وغيرهم أحد المحاور التي تم التطرق إليها خلال جلسة عمل عقدت بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم الثلاثاء 09 ماي 2023 بحضور عدد من إطارات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.



وقد تم التأكيد خلال الجلسة على مواصلة النظر قصد توفير كل ظروف الاستغلال المثلى لهذه المقاسم من قبل المنتفعين وتجاوز بعض الإشكاليات خاصة فيما يتعلق بمدة الكراء وامكانية الترفيع فيها.



علما وأن مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية استقبلت في الأيام القليلة الماضية عدد من المنتفعين بهذه المقاسم واستمعت إلى مشاغلهم وقد تمت الإشارة إلى أن هذا الموضوع يحظى بمتابعة خاصة بهدف ضمان كل الأسباب الملائمة لحسن استغلال هذه المقاسم من طرف مستغليها.



