طارق الكحلاوي لوزير الخارجية بعد حواره للبي بي سي: التعليق على المسائل القضائية ليس دورك والاطراف الدولية ماهيش سيدي تاتا

انتقد الثلاثاء 9 ماي، كرونيكور اذاة اي اف ام طارق الكحلاوي تصريحات وزير الخارجية نبيل عمار للBBC التي تحدث فيها عن الايقافات الاخيرة التي استهدفت شخصيات سياسية ونشطاء بالمجتمع المدني.وقال الكحلاوي انه ليس دور وزير الخارجية ان يعلق عن مسائل قضائية في وسائل اعلام دولية خاصة ان الاطراف الدولية ماهيش سيدي تاتا.يذكر ن نبيل عمار اكد في تصريح للBBC ان الايقافات الاخيرة تمت في اطار القانون ولا علاقة لها بالنشاط السياسي للموقوفين.