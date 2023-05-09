Babnet

طارق الكحلاوي لوزير الخارجية بعد حواره للبي بي سي: التعليق على المسائل القضائية ليس دورك والاطراف الدولية ماهيش سيدي تاتا

Publié le Mardi 09 Mai 2023 - 15:37 قراءة: 0 د, 26 ث
      
انتقد الثلاثاء 9 ماي، كرونيكور اذاة اي اف ام طارق الكحلاوي تصريحات وزير الخارجية نبيل عمار للBBC التي تحدث فيها عن الايقافات الاخيرة التي استهدفت شخصيات سياسية ونشطاء بالمجتمع المدني.

وقال الكحلاوي انه ليس دور وزير الخارجية ان يعلق عن مسائل قضائية في وسائل اعلام دولية خاصة ان الاطراف الدولية ماهيش سيدي تاتا.

يذكر ن نبيل عمار اكد في تصريح للBBC ان الايقافات الاخيرة تمت في اطار القانون ولا علاقة لها بالنشاط السياسي للموقوفين.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266267


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 09 ماي 2023 | 19 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:55 19:17 16:04 12:23 05:17 03:38
Babnet
20°
 Babnet21° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1626°-1625°-1522°-1726°-17
  • Avoirs en devises
    21826,7

  • (8 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,35800 DT        1$ =3,04526 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 Mai)   1408,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    