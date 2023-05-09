الغنوشي يرفض مغادرة السجن للمثول أمام قاضي التحقيق في قضية انستالينغو

رفض الثلاثاء 9 ماي، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مغادرة سجن بالمرناقية للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 المتعهد بالقضية المعروف اعلاميا ب "قضية أنستالينغو".



وقد وجه قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني المتعهد بالملف بطاقة إخراج من مقر إيقاف الغنوشي بسجن المرناقية لاحضاره لديه واستنطاقه غير أنه رفض مغادرة السجن.



وأفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 رشدي بن رمضان في تصريح لاذاعة موزاييك بأن الأبحاث تقدمت في قضية الحال بناء على نتائج تساخير فنية واستنطاقات شهود و متهمين.



ويشار إلى أن قاضي التحقيق كان استنطق الغنوشي في نوفمبر الماضي و أبقى عليه بحالة سراح.



يذكر ان ابنة زعيم حركة النهضة واعضاء هيئة الدفاع كانوا أعلنوا منذ حوالي اسبوعين بأن راشد الغنوشي قرر مقاطعة جلسات التحقيق رفضا للانخراط فيما تم وصفها مسرحية المحاكمات السياسية.



