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تنكر له الاعوان في ازياء مدنية: الاطاحة ب"ولد بولعراس" مروع ركاب المترو 5 و3

Publié le Vendredi 05 Mai 2023 - 08:39 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تمكن أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران واثر نصبهم لكمين محكم بجهة الجبل الاحمر؛ من محاصرة وإيقاف عنصر اجرامي خطير ؛معروف بكنية "ولد بولعراس "؛ روع ركاب المترو 5 و3 وطلبة المركزب الجامعي بالمنار بالسلب وافتكاك اغراضهم تحت التهديد بطعنهم بالات حادة.

واعترف المتهم بما نسب اليه؛ وبعرضه على الشاكين تعرف عليه اكثر من 11 متضررا فتم الاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لاحالته على القضاء.

وللاشارة فأنّ اعوان الامن تنكروا في ازياء مدنية وظلوا يراقبون المتهم الى ان تمكنوا من الاطاحة به متلبسا وهو بصدد سلب طالب اغراضه.


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