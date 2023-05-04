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3 أشهر سجنا في حق الكرونيكور مريم الدباغ

Publié le Jeudi 04 Mai 2023 - 19:06 قراءة: 0 د, 13 ث
      
أصدرت مساء اليوم الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس،حكما ب3 أشهر سجنا في حق الكرونيكور مريم الدباغ من أجل جريمة الاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي اثر قضية رفعتها عليها مصالح الديوانة بسبب تدوينات الدباغ اساءات فيها لاعوان الديوانة وفق ما ورد في نص الشكاية .

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